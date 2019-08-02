Россия в обход санкций продала Венесуэле более миллиона баррелей топлива - Bloomberg

Россия продала Венесуэле более миллиона баррелей жизненно необходимого республике топлива в июне и июле, сообщает информационное агентство Bloomberg 1 августа со ссылкой на источники и данные по передвижению судов.

Подчеркивается, что Москва проигнорировала тот факт, что против Венесуэлы действуют санкции США.

Агентство утверждает, что Каракас получил от Москвы не менее 616 тыс. баррелей бензина и 500 тыс. вакуумного газойля, который также используется для производства бензина. Схема поставки оказалась достаточно простой - грузы отправлялись из Тамани на Мальту, где перегружались на другие суда и доставлялись в Венесуэлу.

"Российская схема", отметило агентство, занимает около 30 дней, тогда как для доставки топлива из США в Венесуэлу нужно немногим больше недели.

23 января в Венесуэле с новой силой вспыхнули массовые акции протеста против режима Николаса Мадуро. За две недели до этого прошла инаугурация Мадуро на очередной президентский срок. На многотысячном митинге в Каракасе глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо принес присягу временного президента Венесуэлы.

США первыми признали его легитимным главой государства. Почти 50 стран последовали решению Соединенных Штатов.

По материалам bloomberg.com