Россия в ответ на санкции США расширит свой черный список американцев

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил «РИА Новости», что, отвечая на последние санкции США, Россия будет руководствоваться принципом паритета. «С самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры​​​. Так что пополним свой черный список очередной группой американских деятелей»,— сказал дипломат. Он также не исключил принятия дополнительных мер, каких, однако, замминистра не указал. В то же время Россия не хочет окончательно закрывать окно диалога с США, поэтому в своих интересах будет «калибровать» ответ, отметил господин Рябков.

Напомним, вчера Минфин США расширил санкционный список в отношении России, в который попали еще 14 физических лиц и одна организация — Агентство интернет-исследований. Ранее США выдвинули обвинения 13 россиянам и 3 российским компаниям во «вмешательстве» в американские президентские выборы 2016 года.