Россия в ответ на сбитый Су-25 нанесла авиаудары по городам и селам Сирии

Российские самолеты увеличили число ударов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как был сбит российский Су- 25. Об этом сообщает Reuters.

По информации представителей гражданской обороны, удары были нанесены по городам и селам Кафр-Нубл и Маасран, а также Саракеб, Маарет-аль-Нууман и Идлиб.

Местные жители и свидетели рассказали, что под удар попала больница в Маарет-аль-Нуумане. Также сообщается о гибели пяти человек при авиаударе по жилому зданию в Кафр Нубле.

В городе Идлиб было разрушено пятиэтажное здание, погибли по меньшей мере 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Сирии был сбит российский самолет Су-25. Пилот самолета катапультировался, но позже в Минобороны сообщили о его гибели. Позже в Минобороны РФ сообщили об ответном ударе после крушения Су-25 в Сирии.

СМИ также писали, что погибшим пилотом сбитого в субботу на севере Сирии российского штурмовика Су-25 был бывший украинский летчик из оккупированного Симферополя (Крым) майор Роман Филиппов.