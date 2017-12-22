Россия, Венгрия и Беларусь вошли в тройку наиболее враждебно настроенных к Украине стран - экспертный опрос

Накануне 100-летия украинской дипломатии "Украинская призма" провела опрос среди экспертов-международников и дипломатов по итогам внешней политики Украины в 2017 году. Среди крупнейших достижений респонденты назвали безвизовый режим между Украиной и ЕС, Соглашение об ассоциации и сохранение санкций против России - 61, 13 и 9 соответственно. Главным "провалом" внешней политики Украины эксперты назвали ухудшение отношений с Венгрией и Польшей. Среди "друзей" Украины чаще всего называли Литву, Канаду и США. Россию признали наиболее враждебно настроенной страной к Украине 99% опрошенных. "На втором месте неожиданно оказались Венгрия, таким образом реагируя на наш закон об образовании, большинство опрошенных считают ее враждебной. На третьем месте - соседняя с Украиной Беларусь", - отметил Сергей Герасимчук, заместитель председателя правления Совета по внешней политике "Украинской призмы", представляя результаты исследования в Украинском кризисном медиа-центре.

Соглашение об Ассоциации с Европейским Союзом является приоритетной задачей как для внешней, так и для внутренней политики Украины, убеждена директор Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "Успешные евроинтеграционные и евроатлантические стремления Украины заключаются сейчас прежде всего во внутренней работе. Многие задачи реализуется для поддержки единства на внешнеполитической арене. Понимая это, Украина и ЕС в прошлом месяце начали работу неформальной группы по вопросам стратегических коммуникаций, которая будет формировать совместные коммуникационные месседжи как внутри страны, так и наружу - среди государств-членов ЕС и за его пределами. Мы думаем, что это будет не только инструмент развенчание мифов о пропаганде, но и инструмент доведения до мирового сообщества успешных историй Украины", - отметила Ольга Стефанишина.

73% респондентов отметили важность принятия нового Закона о дипломатической службе. "Дипломатическая служба не является обычной государственной службой - она обладает уникальными качествами и специфические требования к сотрудникам. […] Все это надо урегулировать, и новый закон призван это сделать. Он сейчас в парламенте, прошел первое чтение. Надеюсь, он будет принят и послужит тому, что дипломатическая служба станет той мощной силой, какой она должна быть в условиях войны", - отметил Сергей Корсунский, Чрезвычайный и Полномочный Посол, директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко.

43% опрошенных дипломатов и экспертов убеждены, что Украина может стать региональным лидером в рамках Восточного партнерства, 11% - лидером всей Восточной Европы. "Очень важным является вопрос региональной политики Украины. Украине сегодня очень нужна творческая активная внешнеполитическая работа, которая бы опиралась на серьезные аналитические возможности, и которая, кроме вопросов гарантии безопасности и создание вокруг Украины благоприятного регионального соседства, работала еще на одну принципиально важную задачу - открытие Украины миру", - убежден Чрезвычайный и Полномочный Посланник Украины Даниил Лубковский.

Также "Украинская призма" представила онлайн-портал с базой экспертов- международников, от которых можно получить качественную аналитику внешнеполитических процессов. Она может пригодиться дипломатам, журналистам и тем, кто интересуется международными отношениями. "Портал сделан для того, чтобы люди, которые имеют интерес к такой информации, понимали, что этот сайт является хабом, где можно найти background международной проблематики и сделать запрос эксперту, если есть необходимость", - пояснил Геннадий Максак, председатель Совета по внешней политике "Украинской призмы".