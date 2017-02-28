Россия внесла 350 тысяч украинцев в "невъездной" список

Около 1,7 млн иностранных граждан внесено в список лиц, нежелательных для въезда в Беларусь и Россию

По предложению России, в запретный список Беларуси было внесено 350 тысяч украинцев, сообщил глава белорусского МВД Игорь Шуневич.

"Существует так называемый запретный список (на въезд в Союзное государство - ред.)... Это база данных, в которую внесены сторонами, подписавшими этот закон, нормативный документ, данные о лицах, нежелательных для пребывания на территории одного из государств - России либо Беларуси. Всего в этот список внесено порядка 1,7 млн граждан, причем 1,5 млн с лишним внесены Россией, из которых порядка 350 тысяч - граждане Украины", - сказал он.

"РИА Новости"

