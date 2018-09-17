Россия вновь обвинила Украину в крушении Boeing MH-17 в Донбассе

Российская Федерация в который раз обвинила Украину в причастности к трагедии с Boeing МН-17 на Донбассе.

С новыми "доказательствами" на пресс-конференции выступил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

"Ракета, которой был сбит Boeing, была поставлена на Украину из Долгопрудного, где ее сделали в 1986 году, ракету отправили в в/ч 20152. Сейчас это 223-й зенитный ракетный полк Украины", - заявили в минобороны России.

Документ, который якобы доказывает, что ракета была украинской

Напомним, ранее Международная следственная группа официально подтвердила, что MH17 был сбит из российского зенитного ракетного комплекса "Бук", который был доставлен с конвоем в сопровождении бойцов регулярных войск РФ.

Также расследователи группы Bellingcat установили, что надзор за поставкой и транспортировкой "Бука" осуществлял офицер ГРУ России Олег Иванников с позывным "Орион".

Ранее правительство Нидерландов заявило, что не видит оснований для привлечения Украины к ответственности за крушение в 2014 году малайзийского Boeing-777 MH17 в небе над Донбассом.

Как сообщал "Апостроф", что страны Евросоюза и Североатлантического Альянса призвали Россию взять на себя ответственность за падение самолета Boeing MH17, который потерпел крушение над Донбассом в 2014 году.

