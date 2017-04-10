Россия выделит Беларуси "на хороших условиях" кредит на $1 млрд

Россия выделит Беларуси "на хороших условиях" кредит на сумму около 1 млрд долларов.

Как сообщает "Интерфакс-Запад", об этом рассказал вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в эфире местного телеканала "ОНТ" в воскресенье.

Он сообщил, что Беларусь ожидает выделение третьего и четвертого траншей кредита Евразийского фонд стабилизации и развития. "Третий и четвертый транш, каждый по $300 млн, итого $600 млн в год, поступят в Беларусь на очень выгодных условиях. Хорошие сроки, ставки низкие", - заявил Семашко.

Исходя из сюжета, данный вопрос обсуждался на переговорах президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина на переговорах в понедельник.

Затем он добавил: "Даже было сделано поручение еще дополнительно около $1 млрд кредитов, тоже на хороших условиях, выделить".

Напомним, в марте 2016 года белорусский минфин и Евразийский банк развития 25 марта 2016 года подписали соглашение о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму $2 млрд в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Беларуси на 2016-2018 годы, одобренных советом ЕФСР.

На данный момент белорусская сторона получила два транша евразийского кредита - 500 млн долларов в марте 2016 года, 300 млн долларов - в июле.