Россия выдвинула свои условия возвращения в ПАСЕ

В Кремле рассматриваются два сценария развития событий касательно участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Первый вариант, когда 24 июня ПАСЕ примет резолюцию об исключении возможности ограничивать какие-либо делегации в праве голосовать, выступать и принимать участие в работе ПАСЕ, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил, что при таком развитии событий российская делегация возвращается в ассамблею уже на следующий день - 25 июня. Именно в этот день, отметил он, в ПАСЕ начинается рассмотрение подтверждения полномочий делегаций.

Однако Володин не исключил, что "наверняка будут попытки по изъятию каких- либо полномочий для делегации парламента РФ", например, право входить в руководящие органы ПАСЕ.

По его словам, если полномочия российской делегации будут подтверждены без каких-либо малейших изъятий, 26 июня делегация парламента РФ будет участвовать в выборах Генерального секретаря Совета Европы, что является "позитивным сценарием".

Также Володин заявил, что возможен и альтернативный вариант развития событий.

Когда мы с (председателем СФ) Валентиной Матвиенко будем подписывать заявку для участия в Парламентской ассамблее, мы обязательно в этой заявке обговорим, что если наша делегация будет лишена каких-либо полномочий, мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ, - сказал председатель Госдумы.

Он подчеркнул, что "если полномочия будут подтверждены не в полном объеме, в этом случае делегация РФ покинет зал, это будет означать прекращение нашей работы в ПАСЕ".

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