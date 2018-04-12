Россия вывела свои корабли из порта Тартус в Сирии после угроз Трампа

В порту Тартус осталась только одна российская подводная лодка класса Кило

Российские военные корабли покинули сирийский порт Тартус из-за вероятных ударов США по Сирии.

"Исчезновение большинства кораблей российского ВМФ из порта Тартус, Сирия. Эти исчезнувшие военные корабли сейчас дислоцируются в море из-за возможных в ближайшем будущем ударов. Остался только одна подводная лодка класса Кило", - говорится в сообщении мониторингового портала Image Satellite International (ISI) в Twitter.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп обещает осуществить ракетный удар в Сирии из-за химической атаки в городе Дума, в результате которой погибло много людей. Так он ответил на заявление посла РФ в Ливане Александра Засыпкина ливанскому телеканалу "Аль-Манар" о том, что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.

По материалам: УНИАН