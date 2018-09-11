Россия является главным подозреваемым в "акустических атаках" на дипломатов США, - NBC

Разведка Соединенных Штатов Америки (США) считает Россию главным подозреваемым в деле о звуковых нападениях на дипломатический персонал США на Кубе и в Китае, которые привели к травмам головного мозга. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщает NBC News, в настоящее время собраные доказательства еще не являются окончательными, чтобы официально обвинить Москву в атаках, которые серьезно навредили отношениям между Гаваной и Вашингтоном.

"Агентства, которые расследуют мистические (звуковые - ред.) атаки, которые привели к травмам головного мозга у американского персонала на Кубе и в Китае, считают Россию главным подозреваемым в деле", - говорится в сообщении.

Расследование, которое ведут ФБР, ЦРУ и другие американские агентства, еще продолжается.

Ранее американский сенатор-республиканец, член комитета по иностранным делам верхней палаты Конгресса США Джефф Флэйк заявил, что Федеральное бюро расследований (ФБР) выявило доказательств совершения "акустических атак" против американских дипломатов на Кубе.

Напомним, в октябре 2017 года в Госдепе США заявили, что в результате "акустических атак" на Кубе в начале прошлого года против дипломатического персонала, пострадали 24 человека. В свою очередь кубинские следователи обвинения Соединенных Штатов по поводу "акустических атак" назвали "научной фантастикой".