Россия за шесть лет увеличила число крылатых ракет в 30 раз

Кроме ракет российская армия значительно нарастила количество средств их доставки - с 2012 года их число выросло в более чем 12 раз.

За шесть лет Россия увеличила количество высокоточных крылатых ракет на вооружении своей армии более чем в 30 раз, а количество носителей ракет наземного, морского и воздушного базирования - в 12 раз, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает РБК.

По словам Шойгу, за шесть лет российская армия получила в свое распоряжение более 200 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, сотни крылатых ракет всех типов базирования (в том числе "Калибры"), более 2 тыс. беспилотников, семь дизельных подлодок и три атомных подводных лодки-ракетоносца стратегического назначения "Борей".

Для сравнения: в 2012 году в российской армии числилось 44 исправных самолета-носителя и 37 авиационных крылатых ракет. Беспилотных летательных аппаратов насчитывалась 91 единица.

США объявили о намерении приостановить выполнение подписанного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после появления на вооружении российской армии крылатой ракеты 9М729. Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 км до 5,5 тыс. км, их испытание и развертывание. По информации американцев, 9М729 испытывалась на дальность более 500 км.

4 декабря 2018 года госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию в течение 60 дней вернуться к исполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Кремле заявляли, что выход США из ДРСМД может привести к нарушению стратегического баланса в мире.

В январе 2019 года генсек НАТО говорил, что у Альянса есть много потенциальных путей, с помощью которых НАТО может ответить на нарушение Россией условий ДРСМД.

1 февраля Помпео анонсировал выход США из ДРСМД. Решение вступит в силу через шесть месяцев, если за это время РФ не уничтожит крылатые ракеты 9М729 и не вернется к выполнению условий соглашения.

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в ответ на выход США из ДРСМД из него выходит Россия.

4 марта Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение ДРСМД.