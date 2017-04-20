Россия заблокировала в ООН осуждение ракетных испытаний в КНДР

Россия заблокировала в Совете безопасности ООН заявление с осуждением последних ракетных испытаний Северной Кореи.

В предложенном 19 апреля американскими дипломатами проекте заявления содержалось требование к КНДР "не проводить никаких последующих ядерных испытаний" и прекратить запуски ракет после того, как Пхеньян осуществил неудачное испытание в конце прошлой недели.

Дипломаты США предлагали членам Совета безопасности выразить "свою крайнюю обеспокоенность" по поводу "крайне дестабилизирующего поведения" Северной Кореи и пригрозить принять "дополнительные значительные меры". Посол США в ООН Никки Хейли отметила, что дополнительные требования к КНДР необходимы, чтобы не допустить эскалации.

Россия стремилась включить формулировку, которая есть в предыдущей резолюции по этому вопросу. Там содержится указание о необходимости достижения решения путем диалога. В марте Совет безопасности осудил запуск трех ракет и выразил серьезную обеспокоенность в связи со "все более дестабилизирующим поведением" Пхеньяна.