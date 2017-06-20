Россия заплатит за свои действия. Крепить непоколебимость ЕС и США в отношении России (Financial Times)

Сэр, в ближайшее время главы государств и правительств будут решать, продлевать или нет экономические санкции против России, введенные в связи с незаконной российской оккупацией Крыма и поддержкой опосредованной войны на востоке Украины.

Санкции наглядно продемонстрировали твердое мнение Запада о том, что Россия должна поплатиться за свои действия. Но они не положили конец российской враждебности. Напротив, многое свидетельствует о том, что Россия «окапывается» на востоке Украины. Она не выполняет свои обязательства в рамках Минских соглашений, ежедневно нарушая перемирие и поставляя современное оружие так называемым сепаратистам.

Продление санкций каждые шесть месяцев неконструктивно, ибо эти действия создают трещины в позициях стран-членов ЕС. Но есть и более значимый довод. Санкции ЕС действуют на протяжении трех лет, однако Россия только активизирует свою деятельность. Американский сенат недавно совершенно справедливо усилил режим антироссийских санкций. ЕС должен сделать то же самое.

Для начала европейским лидерам следует продлить все санкции в отношении России не на шесть, а на 12 месяцев. Это подаст мощный сигнал и поможет сблизить режим санкций ЕС и США. Это будет содействовать укреплению трансатлантического единства в наших ответных действиях на российскую агрессию. Это также станет ответом на российские попытки расшатать западные институты и вмешаться в наши выборы.



Андерс Фог Расмуссен,

бывший премьер-министр Дании, бывший генеральный секретарь НАТО



Марилуизе Бек (Marieluise Beck),

депутат немецкого бундестага



Микулаш Дзуринда (Mikulas Dzurinda),

Бывший премьер-министр Словакии



Пэт Кокс,

бывший председатель Европарламента



Тоомас Ильвес (Toomas Ilves),

бывший президент Эстони



Малколм Рифкинд (Malcolm Rifkind),

бывший министр иностранных дел и министр обороны Великобритании



Александр Вершбоу (Alexander Vershbow),

бывший заместитель генерального секретаря НАТО и бывший американский посол в Москве