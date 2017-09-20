Россия запустила регулярное грузовое сообщение в обход Украины

Российские железные дороги (РЖД) запустили регулярное движение грузовых поездов на тестовом участке ж/д линии Журавка - Миллерово в Воронежской и Ростовской областях в обход Украины. До постройки магистрали поезда, следовавшие из Центрального федерального округа в Ростовскую область, два раза пересекали границу с Украиной в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РЖД.

"Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами", - указывается в сообщении. В ходе тестирования будут проверены готовность железнодорожной инфраструктуры и работа систем управления движением. Также во время испытаний пройдут необходимую подготовку локомотивные бригады.

Напомним, о планах строительства железнодорожной линии на юге России, которая бы не пересекала несколько раз границу с Украиной, было объявлено в марте 2014 года. Стоимость строительства дороги в РЖД тогда назад оценивали в 45-60 миллиардов рублей.

Строительство участка Журавка - Миллерово началось в апреле 2015 года. К работам были привлечены железнодорожные войска.