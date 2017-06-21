Россия заявила о попытке приближения истребителя НАТО к самолету С.Шойгу

Истребитель НАТО F-16 попытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтики, но его "отогнал" российский Су-27, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.



Отмечается, что самолеты Альянса хотели сопроводить борт С.Шойгу, когда он следовал в Калининград. Самолет, в котором находился российский министр, летел с эскортом из истребителей морской авиации Су-27.

Один из натовских самолетов попытался приблизиться к борту С.Шойгу, но между ним и российским лайнером встал Су-27. Истребитель "показал" натовцу вооружение, качнув крыльями. После этого F-16 ретировался, пишет издание.

В среду в Калининграде С.Шойгу проведет выездное заседание коллегии военного ведомства, посвященное вопросам безопасности на западном стратегическом направлении.