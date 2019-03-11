Россия заявила об усилении состава войск в аннексированном Крыму

В аннексированном Крыму была усилена войсковая группировка. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море", - отметил российский министр.

Вместе с тем Шойгу заявил, что с 2012 года российская армия получила на вооружение более 200 межконтинентальных баллистических ракет как наземных, так и для подлодок.

"За шесть лет вооруженные силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет Ярс, 108 баллистических ракет подводных лодок", - подчеркнул Шойгу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в понедельник, 11 февраля, в аннексированном Крыму подразделения армейского корпуса Черноморского флота РФ были подняты по тревоге в рамках проведения ротных тактических учений.