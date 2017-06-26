Россияне назвали самыми выдающимися людьми в истории И.Сталина и В.Путина - опрос

Россияне считают самыми выдающимися личностями в истории Иосифа Сталина, Владимира Путина и Александра Пушкина. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центр", передает УНН со ссылкой на DW.

И.Сталина 38% россиян назвали самым выдающимся человеком всех времен и народов. Как отмечается, его рейтинг снизился - в 2012 году он набирал 42%.

Однако вырос рейтинг действующего президента России Владимира Путина. Его назвали самым выдающимся в истории 34% россиян. В 2012 году этот показатель был 22%.

Также в первую пятерку вошли Александр Пушкин (34%), Владимир Ленин (32%) и Петр I (29%).

В первую десятку также вошли Юрий Гагарин, Лев Толстой, Георгий Жуков, Екатерина II и Михаил Лермонтов.

Иностранцы оказались лишь во второй десятке: выдающимися личностями в истории россияне назвали Наполеона Бонапарта, Альберта Эйнштейна и Исаака Ньютона.

Опрос был проведен среди 1600 жителей России старше 18 лет в 48 регионах.

Напомним, по данным опроса, в последние месяцы отношение россиян к Украине ухудшилось.