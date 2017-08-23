Россияне смогут получать американские визы за рубежом

Граждане России могут получить американскую визу в любой стране, где сроки рассмотрения заявки на ее оформления меньше, чем в Москве. «Служащий консульства выносит решение по визам в индивидуальном порядке, следуя американскому законодательству. Закон США не запрещает российским гражданам подавать документы на визу в другой стране»,— цитирует «РИА Новости» представителя посольства США.

Напомним, с сегодняшнего дня по всей России приостановлена процедура выдачи неиммиграционных американских виз. 1 сентября выдача возобновится, но только в Москве, в результате чего срок ожидания виз может вырасти до полугода. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил возможности ответных мер, но пообещал «не срывать зло на американских гражданах».