Россию обвинили в серьезном вмешательстве во внутренние дела Черногории

Министр иностранных дел Черногории Срджан Дарманович заявил, что Россия серьезно вмешалась во внутренние дела страны. В частности, РФ пыталась помешать ее вступлению в НАТО, передает RTCG.

"Россия открыто вмешивалась в наши внутриполитические вопросы, на что мы, конечно, смотрели неодобрительно. Россия в последние два-три года проводит политику сфер интересов и выступает против расширения НАТО... Мы были удивлены тем, насколько сильно Россия вмешалась и, конечно, мы защищались", - заявил Дарманович.

Он обвинил Россию в том, что ее разведслужбы открыто поддержали оппозицию Черногории, которая выступала против членства страны в НАТО.

"Наше членство в НАТО не направлено против кого-либо, в том числе и против России. Но, конечно, мы не можем согласиться с тем, что кто-то решает, где нам быть. У нас есть экономические отношения с Россией, которая наш главный экономический партнер. У нас было и есть много туристов из России, а российские инвестиции в нашу экономику оказались неэффективными", - заявил глава внешнеполитического ведомства Черногории.

Как сообщалось, Черногория официально станет членом НАТО с 5 июня 2017 года.