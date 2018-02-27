Россию с 1 апреля 2018 года лишат права проводить международные спортивные соревнования

Россия с 1 апреля 2018 года лишится права проведения международных спортивных соревнований на своей территории.

Об этом, со ссылкой на новый Международный стандарт соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает российский сайт Чемпионат.

Причиной для лишения России права проведения спортивных турниров служит то обстоятельство, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), подписавшее кодекс WADA, является "не соответствующим стандартам" с точки зрения Всемирного антидопингового агентства.

Следовательно, начиная с 1 апреля 2018 года и до тех пор, пока РУСАДА не будет восстановлено в правах, никакие новые заявки России на проведение международных соревнований, поданные в международные федерации, подписавшие кодекс WADA, даже не будут рассматриваться.

Между тем, российские болельщики все же смогут увидеть те соревнования, контракты на проведение которых были подписаны заранее. "А вот после окончания срока их действия у России не будет никаких чемпионатов мира и Европы, никаких этапов авто- и мотогонок, включая "Формулу-1", никаких этапов Кубков мира по любому виду спорта, шахматных Олимпиад, Универсиад и Всемирных военных игр", - говорится в статье российского издания.

РФ не сможет организовывать у себя лишь те состязания, которые проводятся организациями, подписавшими кодекс Всемирного антидопингового агентства. Те же структуры, которые данный кодекс не подписали (например УЕФА или баскетбольная Евролига), под запрет не попадут. Следовательно, футбольных и баскетбольных еврокубковых матчей, а также поединков новосозданной Лиги наций россияне не лишатся.

Деятельность РУСАДА по настоянию WADA была приостановлена в ноябре 2015 года. после ряда громких допинговых скандалов с участием российских спортсменов. Об этом сообщают "Факты и комментарии".