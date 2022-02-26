Розпочалася підготовка до відключення Росії від SWIFT

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення про відключення Російської Федерації від міжнародної міжбанківської системи SWIFT.

Про це він написав у Facebook.

"SWIFT. Офіційне рішення ще не оформлене, але вже розпочалася технічна підготовка до ухвалення рішення та впровадження цієї санкції", - підкреслив Кулеба.

За словами міністра, Україні вдалося досягти єдності у питанні щодо відключення Росії від SWIFT і над цим працювала вся дипломатична вертикаль.

Нагадаємо, європейські країни починають схилятися до повного відключення Росії від системи SWIFT. Зокрема, стало відомо, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. До такого ж заходу країни НАТО закликав прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

Кіпр також погодився не блокувати відключення від SWIFT Росії.

Раніше також повідомляли, що Угорщина ніколи не виступала проти жодної з пропозицій щодо санкцій щодо Росії, у тому числі проти відключення її від платіжної системи SWIFT. За даними ЗМІ, відключення РФ від SWIFT підтримала й Німеччина.

