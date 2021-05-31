Розвідка Данії допомагала США прослуховувати європейських політиків

Військова розвідка Данії допомагала Агентству нацбезпеки США стежити за політиками низки європейських держав.

Про це свідчать дані журналістського розслідування данської телекомпанії Danmarks Radio.

За підсумками інтерв'ю з дев'ятьма джерелами, які мали доступ до секретної інформації, що зберігається в Службі військової розвідки Данії, журналісти встановили, що данська спецслужба надала АНБ США доступ до інтернет-кабелів Данії, за допомогою чого американці збирали дані на посадових осіб з Німеччини, Франції, Швеції та Норвегії. Зокрема, АНБ прослуховувало чинного президента та колишнього главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та одного кандидатів на пост канцлера ФРН від правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Пеєра Штайнбрюка.

Крім того, АНБ отримало доступ до текстових повідомлень, телефонних розмов та електронної пошти низки відомих осіб з країн ЄС. Операція з прослуховування європейських політиків тривала у 2015 році та отримала назву Dunhummer (данський молот - ред.).

Розслідування Danmarks Radio підтверджує інформацію про прослуховування європейських політиків з боку США за адміністрації Барака Обами, раніше оприлюднену Едвардом Сноуденом. Сноуден прокоментував данську публікацію та заявив, що чинний президент США Джозеф Байден був "глибоко втягнутий" у даний скандал.

Наразі представники Міністерства оборони Данії та АНБ США утримуються від коментарів.

UA: Суспільне

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