Розвідка США підтвердила намір Кремля евакуювати сім'ї дипломатів з України

Сполучені Штати отримали розвідувальну інформацію про наміри Кремля у грудні-січні евакуювати сім'ї російських дипломатів з України.

Про це заявила речниця президента США Джен Псакі на брифінгу, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо інформацію, яка вказує на те, що російська влада готувалася евакуювати членів сімей з посольства Росії в Україні наприкінці грудня - на початку січня", - сказала Псакі.

За її словами, у Вашингтоні не можуть дати офіційної оцінки, чому таке рішення було прийняте в Кремлі.

Водночас речниця Білого дому додала, що у Вашингтоні не виключають імовірності атаки на Україну з боку РФ будь-якої миті - з огляду на останню передислокацію військ та активізацію "військових навчань".

Як повідомляв Укрінформ, видання The New York Times, посилаючись на джерела, повідомило, що Російська Федерація розпочала евакуацію своїх дипломатів та їхніх родин з території України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у цьому зв'язку заявив, що зовнішньополітичне відомство не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипустанов РФ і не планує евакуації українських дипломатів з Росії.

У Міністерстві закордонних справ РФ 18 січня заявили, що посольство Росії у Києві працює у штатному режимі.

