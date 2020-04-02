Розвідка США звинуватила Китай у приховуванні справжніх наслідків коронавірусу

Китай приховує реальні масштаби спалаху коронавірусу в країні. Йдеться як про загальні випадки, так і про смерті від хвороби, повідомляє Bloomberg із посиланням на секретний звіт Білого дому.

За інформацією, публічна звітність Китаю є неповною і, ймовірно, підробленою.

За офіційною статистикою, з початку епідемії наприкінці 2019 року, на коронавірус в Китаї захворіло 82 000 людей, померло - 3 300, коли в США кількість інфікованих 217 000, з яких понад 5 000 - померли.

Трамп на щоденному брифінгу заявляв, що відомості про вірус, які повідомляє Китай, ймовірно "залегкі", проте він не отримав звіт розвідки про те, що країна приховує масштаби епідемії. Також президент додав, що США та Китай підтримують постійний зв'язок і що Пекін витратить 250 мільярдів доларів на покупку американської продукції.

Віцепрезидент Майк Пенс заявив, що якби Китай був більш відвертим, то США могли б уникнути такої кількості жертв.

Скептицизм щодо офіційних цифр спостерігався як за кордонами Китаю, так і всередині країни. Китайський уряд неодноразово переглядав свою методологію підрахунків випадків захворювання на коронавірус, протягом декількох тижнів виключаючи людей без симптомів, і тільки цього тижня додав до загальної суми понад 1500 безсимптомних випадків COVID-19.

До того ж, величезна кількість трун біля поховальних бюро в провінції Хубей також змушують сумніватися в офіційних даних.

Республіканські ж сили США не підтримують посилення ролі Пекіна в пандемії. На їхню думку, Дональд Трамп намагається перекласти провину за затримку в проведенні широкомасштабного тестування на вірус та мобілізації великого виробництва медичних масок та обладнання для лікарень. Проте вони також погоджуються із тим, що Китай приховує справжню статистику.

Дебора Біркс, імунолог Держдепартаменту, що консультує Білий дім щодо реакції на спалах вірусу, заявила, що звітність Китаю вплинула на знання про природу самого вірусу в усьому світі.

Водночас редактор китайської державної газети Ху Сицзинь написав на своїй сторінці в соцмережі, що висновки США щодо ніби то підробленої звітності - спроба відволікти увагу від різкого зростання смертності в США та інших західних країнах. На його думку, у Китаю просто не було можливості для серйозної фальсифікації даних. Ху Сицзинь повідомив, що Китаю вдалося скоротити кількість загиблих в провінції Хубей, відправивши туди медперсонал та обладнання з інших частин країни.

На заході вважають, що Китай - не єдина країна, що приховує офіційну звітність. Ймовірно, неправдивими є цифри Ірану, Росії, Індонезії та Північної Кореї, яка нині не повідомила про жоден випадок захворювання. Саудівська Аравія та Єгипет також можуть зменшувати свої дані.

Держсекретар США Майкл Помпео закликав Китай та інші країни бути прозорими стосовно спалахів коронавірусу. Він вважає, що ці данні мають значення для пошуку ліків та вакцини, суспільної охорони здоров'я, боротьби проти вірусу та порятунок життів.

Нагадаємо, спалах нового коронавірусу розпочався з ринку морепродуктів та тварин у китайському місті Ухань. Він викликає симптоми, схожі на застуду, але швидко вражає легені й інші органи. Патоген належить до великої родини коронавірусів. Хвороба поширилася вже на десятки країн.

Всесвітня організація охорони здоров'я дала офіційну назву коронавірусній хворобі з Китаю - COVID-19. У самому Китаї її раніше назвали NCP (Novel Coronavirus Pneumonia), що означає - пневмонія, яка викликається новим типом коронавіруса. Перша вакцина від цього типу коронавірусу з'явиться не раніше, ніж через півтора року.

Схоже, джерелом спалаху коронавірусу є якась тварина. Водночас відомо, що вірус може передаватися і від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Є підозри, що недуга може передаватися навіть в інкубаційний період, коли носій хвороби не підозрює, що інфікований.

В Україні 3 березня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Чернівцях зафіксували перший випадок інфікування COVID-19. Зараження виявили у чоловіка, який повернувся з Італії. Ввечері 12 березня в Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом. Інфікування зафіксували в Чернівецькій та Житомирській областях. Жінка з Житомирщини померла від інфекції, ставши першою жертвою COVID-19 в Україні. У Чернівецькій області 16 березня лабораторно підтвердилися ще два випадки зараження новим коронавірусом і ця цифра продовжила зростання. Водночас перший хворий із Чернівців успішно вилікувався та був виписаний з лікарні.