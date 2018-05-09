Рухани заявил о готовности Ирана возобновить ядерные испытания

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран готов возобновить ядерные работы после переговоров с представителями европейских стран - подписантов ядерной сделки.

Рухани сказал о этом 8 мая после того, как президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из соглашения и намерении возобновить санкции против Тегерана, передает Радио Свобода.

"Если переговоры провалятся, Исламская республика будет обогащать уран в больших объемах, чем раньше ... в ближайшие недели. Я приказал иранской атомной организации, что мы начнем обогащать уран активнее, чем раньше, когда это будет нужно", - сказал Рухани в телеобращении.

Он также обвинил США в том, что они так и не выполнили перед Ираном свои обещания в полном объеме.

Накануне президент Ирана пригрозил Вашингтону "беспрецедентными последствиями", если США выйдут из ядерной сделки.

Он добавил, что США не смогут нанести вреда иранскому народу выходом из сделки. Ранее власти Ирана неоднократно заявляли, что в случае выхода США из договора Тегеран откажется от своих обязательств по документу.

12 мая истекает конечный срок, когда администрация США должна решить, продолжать ли поддерживать действие соглашения или восстановить санкции против Ирана.