Руководители Израиля и Польши улаживают разногласия (Курсор, Израиль)

18 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает канцелярия главы правительства Польши в сети «Твиттер». Как говорится в пресс-релизе на данную тему, премьер-министры двух стран говорили о судьбе евреев и поляков под немецкой оккупацией в годы Второй мировой войны.

Они также разъяснили свои позиции в отношении поправки к Закону об Институте национальной памяти и более широкой проблемы, которая заключается в необходимости укрепления польско-израильского диалога по исторической памяти. Обе стороны договорились о создании совместных групп, в рамках которых эксперты из обеих стран будут проводить исторические исследования — особенно о «сложных событиях, которые требуют честности и ответственности, а также взаимного уважения и понимания».

Премьер-министр Моравецкий среди прочего рассказал о личных воспоминаниях своей матери, пережившей войну в польском Станиславове (сегодня Ивано-Франковск на Украине). Она видела, как местных жителей с 1939 года убивали или депортировали в трудовые лагеря палачи НКВД, а с июня 1941 года их убивали немцы. «Это были запланированные действия, их целью было полное уничтожение польских элит, а также множества поляков из различных социальных групп», — подчеркнул Мазовецкий.

В свою очередь, как сообщает канцелярия главы правительства Израиля, премьер-министр Нетаньяху заявил, что нет оснований для сравнения действий поляков и действий евреев во время Холокоста. Нетаньяху отметил, что целью Холокоста являлось полное уничтожение еврейского народа и что каждый еврей, где бы он ни находился, был приговорен к смерти. Премьер-министр Нетаньяху сказал премьер-министру Польши, что невозможно исправить искажение в отношении Польши другим искажением.

Лидеры пришли к соглашению, что обе страны продолжат обсуждение этого вопроса, и рабочие группы обеих сторон будут стремиться как можно скорее организовать встречу с этой целью.

Как информировал Курсор, израильская полиция ищет неизвестных, которые сегодня оставили оскорбительные надписи и нарисовали свастики на воротах посольства Польши в Тель-Авиве. Инцидент произошел на волне возмущения выступлением польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который на конференции в Мюнхене заявил о причастности к Холокосту отдельных представителей еврейской национальности.