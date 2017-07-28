Румынские власти не пустили самолет вице-премьера РФ Рогозина в Молдову

Власти Румынии не разрешили самолету авиакомпании S7, на котором летели вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин и российская делегация, пролететь в Молдову. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин, передает РБК.

Указано, что Рогозин направлялся на переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. Учитывая, что страна граничит только с Румынией и Украиной и не имеет выхода к Черному морю, попасть в Кишинев Рогозину пока что не удастся.

Так, на сайте FlightRadar указывается, что самолет с вице-премьером РФ вылетел из Москвы в 11:53 по московскому времени и должен был приземлиться в Кишиневе в 16:30. Из маршрута следует, что самолет облетел Украину, затем сделал круг на севере Венгрии и направился в Минск.

Отметим, ранее вице-премьер РФ в своем Twitter писал, что его самолету попытались отказать в прилете в Кишинев.

Напомним, 20 июля Молдова отказала российской правительственной делегации в пересечении воздушного пространства страны и приземлении в аэропортах Кишинева и Тирасполя.