Румынский президент присоединился к антиправительственным протестам

Клаус Йоханнис возмутился планами "амнистиировать" коррупционных чиновников.

В Румынии в воскресенье, 22 января, десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы выразить свой протест против планов нового правительства социал- демократов смягчить антикоррупционное законодательство. К протестующим присоединился также президент страны Клаус Йоханнис, который близок к оппозиционному консервативному политическому лагерю, сообщает DW.

Полиция утверждает, что антиправительственная акция в Бухаресте не была заявлена должным образом, а близкие к правительству СМИ утверждают, что своим участием в "неположенном" протесте Йоханнис планировал осуществить "государственный переворот".

"Я здесь, чтобы выразить мое возмущение. Клика политиков, которые имеют проблемы с законодательством, хочет изменить законы, ослабить правовое государство", - отметил Йоханнис журналистам, находясь в толпе демонстрантов. В Бухаресте акция собрала, по оценкам, от 20 до 30 тысяч человек. Протесты прошли еще в 11 городах страны.

Утвержденное несколько недель назад правительство социал-демократов планирует с помощью указа, который не сможет отменить даже парламент, провести новую норму. Чиновники будут освобождаться от уголовного преследования за злоупотребление властью, если сумма нанесенного ущерба составит в пересчете менее 50 тысяч евро. Это якобы позволит освободить от ответственности лидера социал-демократов Ливиу Драгни.