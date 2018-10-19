Русская зарубежная церковь заявила о прекращении отношений с Константинопольским патриархатом

Архиерейский синод Русской православной церкви заграницей объявил о единогласной и полной поддержке решения Синода Московского Патриархата от 15 октября о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его намерения предоставить автокефалию единой Украинской православной церкви. В соответствие с этим Русская зарубежная церковь прекращает какое-либо общение с Константинополем, говорится в заявлении церкви на сайте РПЦЗ.

Церковь заявила, что не восстановит отношения с Константинополем, пока он не "прекратит свои беззакония". Теперь духовенство РПЦЗ не может служить в любом приходе Константинопольской Церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в її храмах. Также мирянам Русской зарубежной церкви не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского Патриархата.

"Также Русская зарубежная церковь не будет принимать участие ни в каких богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют (или сопредседателями которых являются) архиереи и священнослужители Константинопольской Церкви", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 11 октября Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской поместной православной церкви. На Фанаре заявили, что процесс предоставления Томоса будет продолжен. Кроме того, Синод признал недействительными анафемы, которые наложила Русская православную церковь наложила на патриарха УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В свою очередь Русская православная церковь в понедельник, 15 октября, официально объявила о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Таким образом, РПЦ выполнила свою угрозу разрыва с Константинополем в случае предоставления последним автокефалии украинской церкви.

Кроме того, РПЦ составила список храмов, которые туристы из РФ не должны посещать в Турции и Греции из-за разрыва отношений с Константинопольским патриархатом.