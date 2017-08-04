Ryanair зарегистрировал в Польше свою чартерную авиакомпанию

Ирландский лоукостер Ryanair зарегистрировал в Польше собственную чартерную авиакомпанию - Ryanair Sun. Первые полеты перевозчик начнет выполнять летом 2018 года, сообщает ЦТС.

Как пишет издание Rynek Lotniczy, Ryanair Sun была внесена в реестр предприятий 13 июля 2017 года. Статутный капитал компании составляет 100 тыс. злотых (720 тыс. грн). Правление Ryanair Sun состоит из трех человек. Директором авиакомпании является Михал Качмажик, возглавлявший Варшавский аэропорт имени Шопена с февраля 2014 по январь 2016 года. Также в правление входят Алеш Пипенбахер (с мая 2016 года работал в Ryanair) и Лайл Моурау Барга. Офис компании находится в Варшаве.

Флот Ryanair Sun будет состоять из пяти самолетов Boeing 737-800. Сейчас перевозчик набирает персонал. Перечень вакансий и требований к ним можно посмотреть на сайте Ryanair. Авиакомпания пока не называет возможных направлений, по которым будет летать.

Напомним, что глава Ryanair Майкл О'Лири еще в феврале этого года заявил о возможности выхода на рынок чартерных перевозок Польши. Согласно его прогнозу количество пассажиров чартерных рейсов вырастет после прихода Ryanair с 3 до 6-7 млн человек. "Когда мы выйдем на этот рынок, количество мест увеличится до 6-7 миллионов пассажиров, но будет дешевле в два раза или даже больше", - заявлял Майкл О'Лири.

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Сейчас рынок чартерных авиаперевозок Польши контролируется тремя компаниями: Enter Air - 32,9%, Travel Service - 28,3% и Small Planet Airlines - 24,8%. Также чартерные рейсы выполняет и польский национальный перевозчик LOT под брендом LOT Charters.

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