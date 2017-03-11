Рютте прокомментировал обвинения Эрдогана в "фашизме"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал недавние заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о "фашистах" в Нидерландах.

Об этом сообщает Reuters, цитируя заявление премьера.

"Это (слова Эрдогана) были бессмысленные комментарии", - заявил он.

Напомним, Нидерланды присоединились к странам, которые ввели ограничения на агитационные выступления турецкого руководства перед конституционным референдумом, который назначен на 15 марта. После отмены чартерного рейса главы МИД Турции в Роттердам Эрдоган заявил, что считает руководство Нидерландов "фашистами и последователями фашистов".

"Я понимаю, что они злые от произошедшего, но это - дерзкий шаг", - прокомментировал эти слова Марк Рютте в общении со СМИ.

Добавим, ранее агитационные мероприятия турецких министров были отменены в немецких городах Гаггенау и Кельн.

Это возмутило официальную Анкару, создав новый виток напряженности между Германией и Турцией.