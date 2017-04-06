С 1 мая размер пенсии вырастет для 8 млн пенсионеров, - Павел Розенко

1 мая состоится первое повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий. Об этом во время "прямой линии" на KP.UA сообщил Вице- премьер-министр Украины Павел Розенко.

"В Государственном бюджете Украины на 2017 год зафиксировано повышение прожиточного минимума и минимального размера пенсий дважды в течение года - с 1 мая 2017 года и с 1 декабря 2017 года", - сказал он.

"То есть для 8 млн пенсионеров, размер пенсионных выплат которых зависит от минимальной пенсии, вырастет минимум на 10%. Это та минимальная программа повышения социальных стандартов на этот год, которая на сегодняшний день уже зафиксирована", - подчеркнул Павел Розенко.

По его словам, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая 2017 года будет составлять 1312 грн, а с 1 декабря - 1373 грн.

ПРЕСС-СЛУЖБА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УКРАИНЫ

Кабінет Міністрів України

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