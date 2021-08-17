ЄС буде вести переговори з талібами, але не визнає нову владу в Афганістані - Боррель

Європейському союзу доведеться співпрацювати з талібами, щоб надати підтримку народу Афганістану, навіть не визнаючи нову владу в країні.
Про це повідомляє Reuters.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками наради міністрів закордонних справ ЄС наголосив, що ведення переговорів з Талібаном не означатиме визнання нової влади в Афганістані з боку ЄС
"Я не сказав, що ми визнаємо режим талібів. Але ми повинні говорити з ними про все, для того, щоб захистити жінок і дівчат. Хоча б для цього необхідно з ними контактувати", - заявив Боррель.
Боррель зауважив, що міжнародну гуманітарну допомогу Афганістану потрібно продовжувати і навіть збільшувати, але допомога надходитиме до уряду Афганістану лише за умови дотримання прав людини.
"Ми поставимо умови для постійної підтримки, і ми збираємося використовувати наші важелі впливу для того, щоб захистити права людини", - додав Боррель.
- Станом на ранок 17 серпня 120 громадян України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану. Йдеться про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, які перебувають на території Афганістану, повідомляти до посольств Таджикистану та Пакистану про своє місцезнаходження, аби МЗС могло організувати їхню евакуацію.
- Раніше Міністерство закордонних справ закликало українців утриматися від поїздок до Афганістану через ескалацію збройного конфлікту на території Республіки.
- Також у МЗС заявили, що посольства України в Таджикистані та Пакистані допомагатимуть українцям, які перебувають в Афганістані після захоплення влади екстремістами руху "Талібан".
- 1 травня 2021 року США та НАТО почали офіційно виводити своїх військових з Афганістану. Столиця країни Кабул перейшла в режим посиленої безпеки в очікуванні реакції талібів на рішення США вивести війська з Афганістану.
- З травня до серпня таліби розгорнули наступ по всій країні проти проурядових сил — переважно на сільській території. 6 серпня таліби повністю захопили місто Зарандж, що на кордоні між Афганістаном та Іраном. Місто стало першою столицею провінції, захопленою екстремістами після початку виведення американських військ із країни.
- Після цього екстремісти розпочали захоплювати найбільші міста країні і вранці 15 серпня бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Згодом рух "Талібан" заявив, що вже контролює 100% території Афганістану. Проте афганський журналіст Халед Нікзад заявив Суспільному, що таліби контролюють 32 із 34-х провінцій Афганістану.
- США та низка країн ЄС почали термінову евакуацію співробітників своїх посольств в Афганістані через наступ талібів.
- ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну та перебуває у Таджикистані. Згодом Гані пояснив своє рішення виїхати з країни, щоб запобігти кровопролиттю.
- Того ж дня в Афганістані оголосили про мирну передачу влади талібам.
- 16 серпня президент США Джо Байден заявив, що не шкодує про виведення американських військових з Афганістану попри швидку кризу влади та захоплення міст терористами.
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