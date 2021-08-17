ЄС буде вести переговори з талібами, але не визнає нову владу в Афганістані - Боррель

17 августа 2021, 22:25
 В мире

Європейському союзу доведеться співпрацювати з талібами, щоб надати підтримку народу Афганістану, навіть не визнаючи нову владу в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками наради міністрів закордонних справ ЄС наголосив, що ведення переговорів з Талібаном не означатиме визнання нової влади в Афганістані з боку ЄС

"Я не сказав, що ми визнаємо режим талібів. Але ми повинні говорити з ними про все, для того, щоб захистити жінок і дівчат. Хоча б для цього необхідно з ними контактувати", - заявив Боррель.

Боррель зауважив, що міжнародну гуманітарну допомогу Афганістану потрібно продовжувати і навіть збільшувати, але допомога надходитиме до уряду Афганістану лише за умови дотримання прав людини.

"Ми поставимо умови для постійної підтримки, і ми збираємося використовувати наші важелі впливу для того, щоб захистити права людини", - додав Боррель.

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UA: Суспільне Новини

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