ЄС буде вести переговори з талібами, але не визнає нову владу в Афганістані - Боррель

Європейському союзу доведеться співпрацювати з талібами, щоб надати підтримку народу Афганістану, навіть не визнаючи нову владу в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції за підсумками наради міністрів закордонних справ ЄС наголосив, що ведення переговорів з Талібаном не означатиме визнання нової влади в Афганістані з боку ЄС

"Я не сказав, що ми визнаємо режим талібів. Але ми повинні говорити з ними про все, для того, щоб захистити жінок і дівчат. Хоча б для цього необхідно з ними контактувати", - заявив Боррель.

Боррель зауважив, що міжнародну гуманітарну допомогу Афганістану потрібно продовжувати і навіть збільшувати, але допомога надходитиме до уряду Афганістану лише за умови дотримання прав людини.

"Ми поставимо умови для постійної підтримки, і ми збираємося використовувати наші важелі впливу для того, щоб захистити права людини", - додав Боррель.

Станом на ранок 17 серпня 120 громадян України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану. Йдеться про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав українців, які перебувають на території Афганістану, повідомляти до посольств Таджикистану та Пакистану про своє місцезнаходження, аби МЗС могло організувати їхню евакуацію.

Раніше Міністерство закордонних справ закликало українців утриматися від поїздок до Афганістану через ескалацію збройного конфлікту на території Республіки.

Також у МЗС заявили, що посольства України в Таджикистані та Пакистані допомагатимуть українцям, які перебувають в Афганістані після захоплення влади екстремістами руху "Талібан".

1 травня 2021 року США та НАТО почали офіційно виводити своїх військових з Афганістану. Столиця країни Кабул перейшла в режим посиленої безпеки в очікуванні реакції талібів на рішення США вивести війська з Афганістану.

З травня до серпня таліби розгорнули наступ по всій країні проти проурядових сил — переважно на сільській території. 6 серпня таліби повністю захопили місто Зарандж, що на кордоні між Афганістаном та Іраном. Місто стало першою столицею провінції, захопленою екстремістами після початку виведення американських військ із країни.

Після цього екстремісти розпочали захоплювати найбільші міста країні і вранці 15 серпня бойовики "Талібану" почали наступ на Кабул. Згодом рух "Талібан" заявив, що вже контролює 100% території Афганістану. Проте афганський журналіст Халед Нікзад заявив Суспільному, що таліби контролюють 32 із 34-х провінцій Афганістану.

США та низка країн ЄС почали термінову евакуацію співробітників своїх посольств в Афганістані через наступ талібів.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані залишив країну та перебуває у Таджикистані. Згодом Гані пояснив своє рішення виїхати з країни, щоб запобігти кровопролиттю.

Того ж дня в Афганістані оголосили про мирну передачу влади талібам.

16 серпня президент США Джо Байден заявив, що не шкодує про виведення американських військових з Афганістану попри швидку кризу влади та захоплення міст терористами.

UA: Суспільне Новини

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