ЄС готує нові санкції проти режиму Лукашенка

Євросоюз підготував новий, четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Про це пише Reuters із посиланням на неназванні джерела в дипломатичних колах, передає УНН. Аналогічну інформацію підтверджує DW, посилаючись на заяву верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради Євросоюзу з закордонних справ.

"У Білорусі режим продовжує репресії та залякування своїх громадян. Тепер він переслідує і польську спільноту. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, який, я сподіваюся, буде ухвалено найближчими тижнями", - цитує Борреля DW. Глава європейської дипломатії додав, що у четвертому пакеті буде враховано "все, що коїться у країні", включно з переслідуванням польської меншини.

Про підготовку четвертого пакету санкцій щодо режиму Лукашенка Боррель вперше повідомив ще у лютому. Перед засіданням Ради ЄС один з високопосадовців Євросоюзу пояснив тривалу підготовку четвертого пакета зокрема тим, що Брюсселю слід вивчити, наскільки ефективними є вже запроваджені санкції.

Протести після виборів президента Білорусі

У Білорусі майже 9 місяців не вщухають масові акції протесту проти результатів президентських виборів 9 серпня, переможцем яких ЦВК оголосила Олександра Лукашенка. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків.

В ході протестів постраждали, були арештовані і затримані тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Кілька людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер. Опозиція сформувала Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени його президії були або заарештовані, або змушені покинути Білорусь. Євросоюз ввів санкції відносно Лукашенка і його оточення.

Україна не визнає Лукашенко легітимним президентом Білорусі.