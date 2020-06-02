ЄС нагадав США про повноваження у G7 через ймовірне запрошення Росії

Зміна формату "Групи семи" на постійній основі не є прерогативою голови G7, у цьому випадку США. Про це під час брифінгу сьогодні заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, передає УНН.

"ЄС вважає, що формат G7 є життєво важливою багатосторонньою основою для країн, які керуються загальними цінностями, інтересами і зобов'язаннями. Співпраця між партнерами-однодумцями особливо важлива в такий скрутний час. І російська участь у "Великій вісімці", як ви знаєте, була призупинена до тих пір, поки Росія не змінить курс, і середовище не дозволить "вісімці" провести змістовне обговорення... Я повинен звернутися до Гаазької декларації до березня 2014 року, у якій пояснюється, чому "Велика вісімка" стала "Великою сімкою" і чому до цих пір важко повірити, що в нинішніх умовах вона може знову стати "Великою вісімкою", - заявив Боррель.

Відзначимо, Гаазька декларація 2014 року містить у заяву Великої Британії, Німеччини, Італії, Канади, Сполучених Штатів, Франції, Японії про призупинення формату "Групи восьми" у відповідь на агресивні дії Росії в Україні.

"Я також хотів би підкреслити той факт, що прерогатива голови G7, у цьому випадку США, полягає в тому, щоб давати запрошення для гостей. Запрошення гостя відображають пріоритети приймаючої сторони. Але зміна членства, зміна формату на постійній основі не є прерогативою голови G7", - сказав топ- дипломат ЄС.

Нагадаємо, на цьому тижні президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним, повідомив Кремль. Він поінформував російського колегу про свою ідею проведення саміту G7 з можливим запрошенням лідерів Росії, Австралії, Індії та Республіки Корея.

У Білому домі підтвердили проведення розмови між Трампом і Путіним по саміту G7. Раніше Трамп повідомив, що планує відкласти проведення саміту до вересня.

Після цього в уряді Великої Британії повідомили, що готові використовувати вето, щоб заблокувати повернення Росії до G7.

Своєю чергою, у Німеччині на цю ідею Трампа відреагували стримано.

Напередодні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія не буде включена в країни-члени G7.

Україна заявила, що запрошення Росії на саміт "Групи семи" (G7) навіть в статусі гостя стане для Кремля підтвердженням ефективності політики тиску у відносинах з демократичними країнами.