ЄС найближчим часом визнає COVID-сертифікати з вакциною CoronaVac - Ляшко

Європейський Союз найближчим часом затвердить антиковідну вакцину CoronaVac від китайского виробника Sinovac Biotech, якою щеплено значну кількість українців, і визнає відповідні COVID- сертифікати. Таку думку висловив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів напередодні ввечері, передає УНН.

"Найближчим часом ЕМА (регулятор ЄС - ред.) розглядає, ще й так внесе CoronaVac в свій перелік (схвалених вакцин - ред.)... Але те, що я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ напряму, з колегами... в Єврокомісії - усі кажуть, що питання на часі і найближчим часом буде розглянуто, і всі вакцини, які визнані ВООЗ, дозволять подорожувати по "ковідному" сертифікату", - зазначив Ляшко.

Він нагадав, що CoronaVac схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримав вже 1,4 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 4 мільйони щеплень, за останню добу з яких - понад 37 тисяч, більшість з них - першою дозою. За даними МОЗ, вакциною CoronaVac в Україні щеплено усього 837 408 з 2 667 521 осіб, які отримали одну дозу вакцини.

Так, до ЄС пускають по COVID-сертифікатах про щеплення найчастіше визнаними у ЄС вакцинами, серед яких наразі немає CoronaVac. Деякі країни ЄС визнають і визнані ВООЗ вакцини, куди входить CoronaVac.