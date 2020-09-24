ЄС не визнав легітимність Лукашенки та закликав до нових виборів

Європейський Союз не визнав легітимність самопроголошеного президента Білорусі Аляксандра Лукашенки та закликав до проведення нових вільних виборів під спостереженням ОБСЄ.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля від імені всіх країн Євросоюзу щодо так званої "інавгурації" Лукашенка, повідомляється на сайті Європейської ради.

"ЄС ще раз наголошує, що президентські вибори в Білорусі 9 серпня не були ані вільними, ані справедливими. Європейський Союз не визнає їх сфальшований результат. На цій основі так звана "інавгурація" 23 вересня 2020 року та новий мандат, на який претендує Олександр Лукашенко, не мають жодної демократичної легітимності", - йдеться у заяві.

Як зазначається у документі, ця "інавгурація" прямо суперечить волі значної кількості білоруського населення, що знайшло прояв у численних, безпрецедентних та мирних протестах, що відбувалися з моменту виборів, ця подія лише поглиблює політичну кризу в Білорусі.

"Позиція Європейського Союзу є чіткою; громадяни Білорусі заслуговують на право бути представленими тими, кого вони вільно оберуть під час нових інклюзивних, прозорих та достовірних виборів. Ми вражені та зворушені мужністю народу Білорусі, який продовжує мирно виступати за демократію та за власні фундаментальні права, не зважаючи на жорстокі репресії з боку білоруської влади. Ми залишаємося солідарними з ними та повністю підтримуємо їх демократичне право обрати президента шляхом нових вільних та справедливих виборів під наглядом ОБСЄ/БДІПЛ", - наголошується у заяві Євросоюзу.

Високий представник ЄС ще раз наголосив: що європейська сторона очікує, що влада Білорусі негайно припинить будь-які подальші репресії і насильство проти народу Білорусі, негайно та безумовно звільнить всіх затриманих, включаючи політичних в'язнів.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенка у середу, 23 вересня, провів таємну інавгурацію у Палаці Незалежності в Мінську. Своєю чергою, опозиція Білорусі закликала до безстрокової акції непокори через інавгурацію Лукашенки. Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що влада України проведе термінову нараду, під час якої українська сторона повинна визначитися з оцінкою політичного статусу Лукашенки.