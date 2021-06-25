ЄС продовжить економічні санкції проти Росії на пів року - голова Євроради

Лідери Європейського Союзу домовились про продовження на пів року економічних санкцій проти Російської Федерації. Євросоюз продовжив санкції проти Росії за анексію Криму

"ЄС буде дотримуватися єдиного і стратегічного підходу щодо Росії, який ґрунтується на п'яти керівних принципах. Ми продовжили наші економічні санкції проти Росії: Москва повинна зробити свій вклад в забезпечення повного виконання Мінських угод", - заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на саміті в Брюсселі.

Він також зауважив, що Євросоюз буде вивчати формати і умови діалогу з Росією.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Сполучені Штати не послаблюватимуть санкції проти Росії.

Нагадаємо, уряд схвалив санкції проти шести фізичних та десяти юридичних осіб за виправдання збройної агресії Росії.

Прямий канал

https://prm.ua