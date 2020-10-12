ЄС продовжив санкції проти Росії у справі Скрипалів

Рада ЄС продовжила на рік санкції через застосування хімічної зброї, введені, зокрема у справі про отруєння Скрипалів у Солсбері. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Сьогодні Рада (ЄС - ред.) вирішила продовжити режим санкцій, що дозволяє ЄС вводити обмежувальні заходи щодо осіб та суб'єктів, які займаються розробкою та використанням хімічної зброї, на один рік, до 16 жовтня 2021 року", - йдеться у заяві.

У повідомленні на сайті Ради ЄС йдеться про те, що нині обмежувальні заходи застосовуються до дев'яти осіб. П'ять із них пов'язані із хімічними нападами у Сирії, а чотири - причетні до нападу в Солсбері з використанням токсичної нервово-паралітичної речовини "Новічок". Також до санкційного списку входить одна організація - Центр наукових досліджень (SSRC), основний орган сирійського режиму з розробки хімічної зброї.

Санкції передбачають такі обмежувальні заходи, як заборона на в'їзд до ЄС та заморожування активів фізичних і юридичних осіб.

Як повідомляв 5.UA, на початку березня 2018 року Сергія Скрипаля та його дочку отруїли російським бойовим токсином "Новачок" - змастили ним ручку вхідних дверей їхнього будинку в британському містечку Солсебері.

Британська влада та більшість країн Заходу впевнені, що зроблено це було на замовлення Кремля - як помста розвіднику-перебіжчику. 5 вересня торік поліція Великої Британії оприлюднила імена підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля та його доньки. Це офіцери російської військової розвідки.

Лондон назвав виконавцями замаху на Скрипалів російських громадян Олександра Петрова і Руслана Боширова, які є, за твердженням британських спецслужб, агентами ГРУ. Пізніше ЗМІ повідомили, що під іменами Боширова і Петрова маскуються співробітники ГРУ Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін.

5 Канал

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