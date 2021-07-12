ЄС розглядає нові санкції проти Білорусі через наплив мігрантів

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість введення нових санкцій проти Білорусі. Зокрема, через наплив нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Боррель заявив, що ЄС розглядає можливість прийняття подальших обмежувальних заходів щодо Білорусі після сьогоднішнього обговорення в Раді ЄС із закордонних справ", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Європейський союз ввести п'ятий пакет санкцій проти Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Україна готує санкції проти Білорусі, у списку санкцій є син Олександра Лукашенка.

Зазначимо, в червні Євросоюз ввів четвертий пакет санкцій - цього разу проти білоруської економіки.