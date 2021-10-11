ЄС розширив санкції проти РФ через підрив суверенітету України

Європейська рада затвердила рішення, яким будуть застосовані санкції у вигляді заморожування активів та заборони на в'їзд до ще вісьмох осіб за активну підтримку дій та реалізацію політики, яка підриває чи загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як передає "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення оприлюднене в понеділок у Брюсселі.

"Рада вважає, що цих вісьмох осіб варто включити до списку осіб, структур та органів, щодо яких запроваджено обмежувальні заходи за їхню роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - наголошується в офіційному журналі ЄС.

Зокрема, до списку осіб, внесених до санкційного списку ЄС, входять співробітники правоохоронних органів - судді, прокурори та співробітники служб безпеки, відповідальні за виконання російського законодавства в незаконно анексованих Криму та Севастополі. "Ці люди ухвалювали упереджені рішення за політично вмотивованими справами, переслідували або придушували противників незаконної анексії Криму та Севастополя", - повідомляється в прес-релізі ЄС.

Під санкції, зокрема, потрапили суддя Верховного суду Республіки Крим Галина Редько, начальник УФСБ у Республіці Крим та місті Севастополі Леонід Михайлюк, суддя Київського районного суду міста Сімферополя Андрій Долгополов та прокурор Південного військового округу Євген Колпіков.

У прес-релізі ЄС уточнюється, що тепер під санкціями, пов'язаними з порушенням територіальної цілісності України, перебувають 185 фізичних та 48 юридичних осіб.