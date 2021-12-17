ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії

Європейський союз 16 грудня вирішив продовжити економічні санкції проти Росії на пів року. Про це у своєму Twitter повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Про те, що на саміті 16 грудня лідери країн ЄС учергове продовжили економічні санкції проти Росії, які діють із 2014 року, напередодні повідомляв редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк.

Мішель підтвердив, що лідери країн ЄС "одноголосно погодилися пролонгувати економічні санкції проти Росії". Він також згадав про можливість нових санкцій у разі ескалації російської агресії.

"Якщо Росія здійснить подальші військові дії проти України, це матиме величезні наслідки і величезну ціну. Ми закликаємо Росію виконати свою частину угоди та розпочати виконання Мінських домовленостей", - написав політик.