ЄС відкинув пропозицію Меркель про "прямий контакт" з Путіним

Лідери Європейського союзу відкинули заклик Німеччини і Франції провести офіційні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це пише Bloomberg, зазначивши, що в результаті цього канцер ФРН Ангела Меркель зазнала рідкісної публічної поразки на останньому своєму саміті ЄС як канцлера, передає УНН.



Вказано, що пропозиція була виключено з підсумкового комюніке після переговорів, які тривали до досвітніх годин п'ятниці, заявила Меркель, залишаючи місце зустрічі на вищому рівні в Брюсселі. Дипломати ЄС раніше заявляли, що деякі країни Східної Європи готові накласти вето на цей план, така сила їх опору. "Я б хотіла більше сміливого кроку", - заявила Меркель репортерам. "Будуть розроблені формати і умови переговорів з Росією. Але не на рівні лідерів", - додала вона.

ЄС не вів переговори на вищому рівні з Путіним з моменту анексії Криму, але Меркель стверджувала, що ЄС не може просто передати свої відносини з Росією Білому дому, поки президент США Джо Байден намагається встановити контакт. Її пропозиція, яка була схвалена президентом Франції Еммануелем Макроном, стривожили багатьох інших лідерів.

Один дипломат, знайомий з дискусіями, сказав, що близько дюжини країн- членів заявили, що їм не подобається сама ідея або те, як вона виникла в останню хвилину.

В остаточних висновках по Росії також було видалено згадку про співпрацю з Москвою в боротьбі з організованою злочинністю, що викликало подив у деяких делегацій. Замість саміту лідерів ЄС погодився "вивчити формати і умови діалогу з Росією".

Один із запропонованих компромісів може потенційно привести до того, що голова Євроради Шарль Мішель проведе особисті переговори з Путіним разом з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, пише агентство.