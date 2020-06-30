ЄС відкриває кордони для 14 країн, але не для України

Рада Євросоюзу оприлюднила список країн, для яких відкриють зовнішні кордони. У перелік увійшли 14 країн, серед них України немає.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

Так, із 1 липня держави-члени повинні почати скасування обмежень на поїздки на зовнішніх кордонах для жителів наступних країн: Алжир; Австралія; Канада; Грузія; Японія; Чорногорія; Марокко; Нова Зеландія; Руанда; Сербія; Південна Корея; Таїланд; Туніс; Уругвай; Китай (за умови підтвердження взаємності).

Перелік країн, громадяни яких зможуть приїжджати в ЄС, буде переглядатися кожні два тижні. Тому в список можуть як додавати нові країни, так і виключати.

Для визначення, чи знімати обмеження на в'їзд для громадян третіх країн, ЄС пропонує три критерії: за останні два тижні кількість нових випадків COVID-19 на 100 тисяч населення має бути близькою або нижче середнього показника ЄС станом на 15 червня 2020 року; протягом двотижневого періоду спостерігається стабільність або зменшення нових випадків коронавіруса у порівнянні з попереднім показником за 14- денний період; загальна оцінка реагування країни на пандемію з урахуванням доступної інформації (зокрема обсяги тестування, стримування пандемії, повідомлення про неї і тд., а також надійність інформації про пандемію).

При цьому наголошується, що для країн, які не потрапили в список Ради ЄС, будуть існувати винятки. Вони стосуються країн, які не входять в Шенгенську зону - Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія. Так, в'їзд з цих країн дозволяється для таких категорій населення: громадяни ЄС і члени їх сімей; люди, які мають посвідку на проживання в ЄС і члени їх сімей; мандрівники, які мають вагомі причини для в'їзду в ЄС (наприклад, отримання медичної допомоги).

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що станом на сьогодні показник захворюваності в Україні становить 57 випадків на 100 тисяч населення, що перевищує встановлені ЄС обмеження.



