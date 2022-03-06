ЄС виділила €500 млн для біженців із України

Наразі з країни виїхали понад 1, 2 млн громадян.

Єврокомісія повідомили про надання першого траншу гуманітарної допомоги українським біженцям, що становить півмільярда євро. Також українцям допоможуть й іншим шляхом.

Про це стало відомо на брифінгу глави Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен.

ЄС виділяє перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям у розмірі 500 млн євро, вони отримають право на проживання в ЄС протягом мінімум року, зокрема, право на доступ до ринку праці, медицини, освіти й так далі.

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