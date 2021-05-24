ЄС викликав білоруського посла через захоплення літака

Європейський Союз викликав білоруського посла Олександра Михневича через захоплення літака Ryanair, на борту якого був опозиціонер Роман Протасевич.

Про це пише пресслужба Європейської служби зовнішніх справ.

"На прохання верховного представника Жозепа Борреля генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Республіки Білорусь в Європейському Союзі Александра Міхневича, щоб засудити неприпустимий крок білоруської влади, яка змусила цивільний літак здійснити екстрену посадку в Мінську та затримала пасажира Романа Протасевича, незалежного білоруського журналіста й активіста", - зазначили там.

Послу Білорусі передали, що всі інституції ЄС та країни-члени рішуче засуджують подібні дії, зокрема те, що ситуація була небезпечною для літака та його пасажирів.

Також у ЄС закликали негайно відпустити Протасевича і повідомили, що цей інцидент матиме наслідки для Білорусі.

Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.

КДБ Білорусі в листопаді 2020 року вніс Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до "списку осіб, причетних до терористичної діяльності". Слідком Білорусі звинуватив їх в організації "масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер", а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.

Бабель

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