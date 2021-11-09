ЄС виключив Україну з "зеленого списку" для подорожей

Рада Європейського союзу вирішила включити Україну із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом. Про це повідомляє "Європейська правда, посилаючись на розпорядження Ради.

Із "зеленого" списку для подорожей виключили Сінгапур та Україну.

Необов'язкові поїздки до ЄС із цих країн підлягають тимчасовим обмеженням.

"Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", - зазначається у рішенні.

У "зеленому" списку ЄС наразі залишаються 18 країн.

Рішення про виключення України зі списку автоматично не означатиме зміни правил перетину кордону. Проте країни ЄС, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в'їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обіцяв застосувати "всю дипломатичну майстерність", щоб українці могли їздити до ЄС й після виключення України із "зеленого списку" для подорожей.

Минфин 2021.11.09 15:39

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