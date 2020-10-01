ЄС ввів санкції проти Росії за залізничне сполучення з Кримом, - журналіст

Європейський союз погодив персональні санкції проти фізичних осіб та підприємств Російської Федерації за залізничне сполучення з окупованим Кримом. Росія побудувала залізницю на окупований півострів Керченським мостом.

Про це повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Під санкції потрапили гендиректор "Гранд сервіс експрес" Олександр Ганов та заступник голови "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін Леонід Риженькін, а також компанії "Кримська залізниця", "Перша кримська страхова компанія", Ленпромтранспроект та Дирекція будівництва залізничної лінії Беркакіт- Томмот-Якутськ.

За словами журналіста, санкції передбачають замороження активів та заборону на отримання віз.

Зазначимо, введення санкцій проти Росії за залізничне сполучення з окупованим Кримом блокувалося Кіпром.

Як пояснювали в МЗС України, дії Нікосії пов'язані перш за все з відстоюванням національних інтересів.