ЄС закликав закрити кримінальну справу проти Координаційної ради у Білорусі

Європейський союз закликав владу Білорусі закрити кримінальну справу проти Координаційної ради опозиційних сил. В ЄС вважають за необхідне чинної влади почати діалог з опозицією.

Про це повідомляє Reuters.

За словами прессекретаря Євросоюзу з питань зовнішньої політики Набіли Моссрали, білоруська влада знову повернулася до політичного залякування.

"Ми очікуємо, що білоруська влада припинять кримінальну справу і замість цього почнуть діалог з метою просування мирного виходу з поточної кризи. Координаційна рада, в яку входять представники різних верств білоруського суспільства, звернувся до влади для діалогу, і влади відповіли порушенням кримінальної справи", - сказала Моссрали.

Нагадаємо, вчора, 20 серпня, Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної ради опозиції за статтею про захоплення влади.

Зазначимо, штаб кандидата в президенти Світлани Тихановской почав формувати Координаційну раду 15 серпня, при цьому президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав це спробою захоплення влади.

Як повідомляло РБК-Україна, члена Координаційної ради Білорусі викликали в Слідчий комітет.