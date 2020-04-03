ЄС збирається продовжити заборону на в'їзд

Віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас, що відповідає за "просування європейського способу життя", заявив у четвер членам Європарламенту, що обмеження на поїздки на місяць майже для всіх, хто сподівається потрапити до Європейського Союзу, будуть продовжені. Про це пише EUobserver, передає УНН.

"Ви всі знайомі з заходами, які ми ухвалили, щоб обмежити в'їзд до Європейського Союзу на місяць. Я думаю, що ситуація змушує нас продовжити ці обмеження", - сказав він.

Нагадаємо, у середині березня стало відомо, що Європейський Союз закриває зовнішні кордони на 30 днів для необов'язкових поїздок громадян третіх держав, щоб запобігти поширенню коронавірусу.